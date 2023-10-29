ميزة خفية لحذف جميع بياناتك الشخصية من جوجل

إذا بحثت في جوجل Google عن اسمك أو عنوانك أو رقم هاتفك، فقد تتفاجأ بعدد النتائج التي تراها مع معلوماتك الشخصية، ولكن هناك ميزة مخفية في جوجل ستنبهك عندما تجد هذه النتائج، مما يسمح لك بإزالتها.

وتمتلك جوجل حوالي 83% من سوق البحث، وفقًا لـ Statista، وتتفوق بفارق كبير على المنافسين مثل متصفح Bing من شركة مايكروسوفت، أو Yahoo، أو DuckDuckGo، الأمر الذي يعني أن معظم بياناتك الشخصية ستكون على جوجل.

وتختلف هذه الميزة عن مجرد مطالبة جوجل بإزالة النتائج الخاصة، حيث تبحث هذه الميزة بشكل استباقي عن رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وعنوان منزلك وستنبهك عندما تجد شيئًا ما، وبعد ذلك، يمكنك فقط مطالبة جوجل بحذفها من نتائج البحث.

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن جوجل لا يقوم بإزالة معلوماتك من الإنترنت بشكل عام ، ولكنه يحذفها من بحث جوجل ويجعل من الصعب على الأشخاص العثور عليها.

كيف تجعل جوجل ينبهك إذا ظهرت معلوماتك الشخصية في نتائج البحث