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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أحمد عز يتبرع لأهالي فلسطين بمبلغ ضخم وتهديد لريهام حجاج

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة  عن أحمد عز ومحمد سعد:

 

 

قبل عرضها بالسعودية..تفاصيل شخصية محمد سعد في مسرحية علي بابا

 

يستعد الفنان محمد سعد لطرح عرض مسرحي في فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة من خلال مسرحيته الكوميدية الجديدة التي تعرف باسم «علي بابا».

 

 

في عيد ميلاد سلوى محمد علي .. تعرف على ابرز محطاتها الفنية

 

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة سلوى محمد علي والتي قدمت اعمالا مميزة ظلت في ذهن الجمهور.

 

بمبلغ ضخم..  أحمد عز يتبرع للهلال الأحمر لصالح أهالى فلسطين

 

علم صدى البلد ان النجم أحمد عز قد تبرع بهدية سفير موسم الرياض للهلال الأحمر لصالح أهالى فلسطين، والهداية ساعة تبلغ قيمتها 750 ألف دولار اي نحو 35 مليون جنيه مصري.

 

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

 

حظرت إدارة إنستجرام عددًا من الصور التي نشرتها الفنانة ريهام حجاج ووجهوا رسالة تحذير بإغلاق الحساب نهائيا ما لم تتوقف حالة التعاطف ومهاجمة الجيش الإسرائيلي.

 

احمد عز محمد سعد

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