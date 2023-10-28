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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

حظرت إدارة إنستجرام عددًا من الصور التي نشرتها الفنانة ريهام حجاج ووجهوا رسالة تحذير بإغلاق الحساب نهائيا ما لم تتوقف حالة التعاطف ومهاجمة الجيش الإسرائيلي. 

بينما أكدت ريهام حجاج في ردها على رسائل التحذير الواردة من إنستجرام أنها تمارس حقها في حرية التعبير ولن تقوم بحذف فيديوهات الأطفال وهدم الأبنية والبيوت وإدانتها لتفجير المسشتفيات وقتل الأطفال إلا أن إدارة فيسبوك قررت حرمان الفنانة من نشر أي بوستات جديدة وحظرت نهائياً كل أدوات النشر، فيما أرسلت رسالة تحذير على بريدها الإلكتروني بأن الخطوة التالية سنكون بوقف الحساب نهائيًا.

وفي تعليقها على هذا الموقف قالت ريهام حجاج في تصريحات إعلامية أن هذه العنصرية الظالمة التي يمارسها انستجرام يريدون منها إخراس أصواتنا لكن ذلك لن يؤثر على مواقفنا المؤيدة لإخوتنا وأهلنا في فلسطين وأن أصواتنا يجب أن تصل للعالم رفضاً لهذا العدوان سواء وافقت إدارة فيسبوك على ذلك أم لا ، وأن ما تفعله شركة ميتا يؤكد رفضها لحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها الغرب ليلا ونهارا، وأضافت أن هذا الموقف بمثابة جرس إنذار للعرب جميعاً بالخديعة التي نتعرض لها من خلال شعارات الغرب التي سقطت تماماً في موقفهم من أهل غزة .

 

وكانت ريهام حجاج قد نشرت صور وبوستات وفيديوهات مناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة .

ريهام حجاج

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