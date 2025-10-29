الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي

أ ش أ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ريس جمهورية تركيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.



وأوفد الرئيس السيسي ، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جهورية تركيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.



وأوفد الرئيس ، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.