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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أحمد يكشف موعد عرض شحاتين أكاديمي وتصوير بوستر العمل

صدى البلد

كشف الفنان المسرحي الشاب محمد أحمد عن سعادته بالمشاركة بالعرض المسرحي "شحاتين اكاديمي " في موسم الرياض .

وقال محمد أحمد :" البوستر الشائع ليس النهائي فابطال العمل لم يصوروا حتى الان البوستر ، موكدا ان المسرحية ستعرض في 13 ديسمير المقبل ".

وبدأت الشركة المنظمة لفعاليات موسم الرياض الإعلان عن العروض المشاركة فى هذه الدورة ومنها مسرحية شحاتين أكاديمي . 

 

قصة المسرحية 

 

يدير شحتة الفنجري أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمة ويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

 

 

 

أبطال المسرحية 

 

يشارك فى هذه المسرحية كل من أحمد فهمي ودياب وآتين عامر وميريهان حسين وسامي مغاوري ومحمود الليثي ومصطفى أبو سريع وبدرية طلبة.

 

 

 

موسم الرياض في دروته الرابعة.

 

 

وانطلق الموسم الرابع لموسم الرياض بالعديد من الحفلات الغنائية والتمثيلية والعروض المسرحية .

 

 

 

وافتتحت اليسا حفلات الآونلاين بمشاركة تامر عاشور ضمن فعاليات موسم الرياض ومن المفترض أن تبدا العروض المسرحية يوم 30 من شهر أكتوبر الحالي بمسرحية زواج اصطناعي لمحمد أنور ومي عز الدين وبيومي فؤاد

 

محمد أحمد شحاتين أكاديمي

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