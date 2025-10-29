قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير تركيا لدى مصر: المتحف المصري الكبير تجسيد حي لعظمة التاريخ المصري

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد سفير تركيا لدى مصر العربية السفير صالح موطلو شن أن المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري والثقافي الفريد، يعد واحدا من أعظم المشاريع الثقافية في العالم، وتجسيدا حيا لعظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان على مر العصور.


وقال السفير التركي - في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة قرب افتتاح المتحف - إن الافتتاح الكبير للمتحف ليس حدثاً أثرياً أو ثقافياً فحسب، بل هو أيضاً تراث ثقافي للعالم أجمع من أراضي مصر القديمة، مخصصاً للحضارة الإنسانية، مضيفا أن بناء المتحف المصري الكبير يعد شاهداً على النجاح والفخر، وثمرة إصرار وجهد جبارين. 


وتقدم سفير تركيا، بالتهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الكريم على هذا الإنجاز الحضاري العظيم، وتابع "ونحن نشهد هذا الحدث التاريخي، نشارككم فخركم وحماسكم، ونأمل أن يصبح هذا المتحف منارةً خالدةً للعلم والثقافة والإنسانية".


وأوضح أن هذا العمل الوطني خير دليل على رؤية استراتيجية عميقة للمستقبل، وأن الاستثمار في الثقافة والتعليم والتراث هو في الواقع استثمار في الإنسانية. 


وتقدم السفير التركي، بخالص التهنئة لجميع العلماء والمهندسين والفنانين والعمال الذين ساهموا في هذا المشروع التاريخي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار الى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل هو أيضا منارة حضارية تربط الماضي بالمستقبل، ونافذة على الذاكرة الجماعية للبشرية. 


وأضاف شن أننا في تركيا، نقدر هذا الإنجاز تقديرا كبيرا، ونأمل أن يتعزز التعاون الثقافي بين متاحفنا ومؤسساتنا العلمية، وقال إننا نؤمن بأن مثل هذه الخطوات ستنقل التفاعل بين الحضارتين المصرية والأناضولية القديمة إلى الأجيال القادمة.


وأكد أن تركيا الحديثة ومصر الحديثة تربطهما رابطة أخوة وثقافة راسخة، تعود إلى قرون مضت، فالشعبان التركي والمصري "كشجرة دلب"، جذورهما متشابكة ونبتت من تربة واحدة..ويواصل البلدان الصديقان، اللذان لطالما كانا ممثلين بارزين للعلم والثقافة والفن، واللذان تبادلا وأسهما في إثراء الفنانين والحرفيين والعلماء، تعزيز علاقاتهما في مجالات عديدة، من التجارة والعسكرية إلى الثقافة والفنون والسياحة، مدفوعين بالاحترام المتبادل والقيم والمصالح المشتركة، والرغبة الصادقة في التعاون، والمضي قدمًا بخطوات ثابتة نحو المستقبل.


وأعرب السفير التركي عن أطيب التمنيات بأيام جميلة قادمة، تزدهر فيها جسور الصداقة من خلال الثقافة، وتتسع الآفاق المشتركة بين البلدين .
 

سفير تركيا لدى مصر العربية السفير صالح موطلو المتحف المصري الكبير الصرح الحضاري والثقافي الفريد أعظم المشاريع الثقافية في العالم إبداع الإنسان على مر العصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

وزير الشؤون النيابية: الرئيس السيسي يمنح ملف مكافحة الفساد أولوية قصوي

جانب من المؤتمر

مكافحة غسل الأموال: الذكاء الاصطناعي شريك أساسي في التصدي للجرائم المالية

الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد

خبير اقتصادي يوضح بدائل شهادات الادخار.. فيديو

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد