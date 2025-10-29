سفير تركيا لدى مصر: المتحف المصري الكبير تجسيد حي لعظمة التاريخ المصري

أكد سفير تركيا لدى مصر العربية السفير صالح موطلو شن أن المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري والثقافي الفريد، يعد واحدا من أعظم المشاريع الثقافية في العالم، وتجسيدا حيا لعظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان على مر العصور.



وقال السفير التركي - في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة قرب افتتاح المتحف - إن الافتتاح الكبير للمتحف ليس حدثاً أثرياً أو ثقافياً فحسب، بل هو أيضاً تراث ثقافي للعالم أجمع من أراضي مصر القديمة، مخصصاً للحضارة الإنسانية، مضيفا أن بناء المتحف المصري الكبير يعد شاهداً على النجاح والفخر، وثمرة إصرار وجهد جبارين.



وتقدم سفير تركيا، بالتهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الكريم على هذا الإنجاز الحضاري العظيم، وتابع "ونحن نشهد هذا الحدث التاريخي، نشارككم فخركم وحماسكم، ونأمل أن يصبح هذا المتحف منارةً خالدةً للعلم والثقافة والإنسانية".



وأوضح أن هذا العمل الوطني خير دليل على رؤية استراتيجية عميقة للمستقبل، وأن الاستثمار في الثقافة والتعليم والتراث هو في الواقع استثمار في الإنسانية.



وتقدم السفير التركي، بخالص التهنئة لجميع العلماء والمهندسين والفنانين والعمال الذين ساهموا في هذا المشروع التاريخي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار الى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل هو أيضا منارة حضارية تربط الماضي بالمستقبل، ونافذة على الذاكرة الجماعية للبشرية.



وأضاف شن أننا في تركيا، نقدر هذا الإنجاز تقديرا كبيرا، ونأمل أن يتعزز التعاون الثقافي بين متاحفنا ومؤسساتنا العلمية، وقال إننا نؤمن بأن مثل هذه الخطوات ستنقل التفاعل بين الحضارتين المصرية والأناضولية القديمة إلى الأجيال القادمة.



وأكد أن تركيا الحديثة ومصر الحديثة تربطهما رابطة أخوة وثقافة راسخة، تعود إلى قرون مضت، فالشعبان التركي والمصري "كشجرة دلب"، جذورهما متشابكة ونبتت من تربة واحدة..ويواصل البلدان الصديقان، اللذان لطالما كانا ممثلين بارزين للعلم والثقافة والفن، واللذان تبادلا وأسهما في إثراء الفنانين والحرفيين والعلماء، تعزيز علاقاتهما في مجالات عديدة، من التجارة والعسكرية إلى الثقافة والفنون والسياحة، مدفوعين بالاحترام المتبادل والقيم والمصالح المشتركة، والرغبة الصادقة في التعاون، والمضي قدمًا بخطوات ثابتة نحو المستقبل.



وأعرب السفير التركي عن أطيب التمنيات بأيام جميلة قادمة، تزدهر فيها جسور الصداقة من خلال الثقافة، وتتسع الآفاق المشتركة بين البلدين .

