قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: والدي كان عمره 12 عامًا وقت الاكتشاف التاريخي
كانت بتلعب بالسلاح.. سيدة تطلق النار على زوجها في الشيخ زايد
الغمراوي: استضافة مصر لاجتماع الصحة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية
طليق رنا سماحة.. سامر أبو طالب يعلن فسخ خطوبته بعد شهر واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو شمسية: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد مضي الاحتلال في عملياته ضد حماس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة تكشف عن نية إسرائيلية الواضحة والتي تقضي بمواصلة عملياتها العسكرية، مستهدفةً قادة حركة حماس سواء السياسيين أو الميدانيين.

 وأوضح الوزير أنه "لا حصانة لأي من قادة حماس"، سواء كانوا يرتدون الزي الرسمي أو يختبئون في الأنفاق، في إشارة لاستمرار العمليات العسكرية المكثفة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

تبريرات إسرائيلية وموقف حماس

وأشارت أبو شمسية، إلى أن الجيش الإسرائيلي برر الغارات الجوية الأخيرة على مناطق متفرقة من غزة بأنها رداً على خروقات من جانب حماس، مع الإشارة إلى مقتل أحد جنوده في رفح. من جهتها، نفت حركة حماس أي علاقة بالاشتباكات، مؤكدة أن ما يجري هو محاولة لإيجاد ذرائع لتبرير استمرار العدوان الإسرائيلي.

تشابه مع سياسات سابقة

لفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن التصريحات الحالية تشبه ما صدر سابقاً بعد اغتيالات استهدفت قادة حزب الله والحوثيين، وحتى شخصيات خارج حدود فلسطين، مشيرة إلى أن إسرائيل ماضية في سياسة الاغتيالات وتلوّح بـ"يد طويلة" تصل لكل من تعتبره تهديداً لأمنها.

القدس المحتلة دانا أبو شمسية حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا المتقدمة

قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا والمتقدمة

البورصة المصرية

عزام: البورصة المصرية شريك فاعل في ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقة المستثمرين

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد