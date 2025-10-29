قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: والدي كان عمره 12 عامًا وقت الاكتشاف التاريخي

منار عبد العظيم

قال نوبي حسين عبد الرسول، نجل مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، إن والده كان يبلغ 12 عامًا فقط عند اكتشاف المقبرة عام 1922. 

وأضاف أن والده كان يساعد العمال بتقديم المياه أثناء الحفائر، حتى وقع جَرّة الماء على فتحة في الأرض، لتكون اللحظة التي أدت إلى اكتشاف أول درجات السلم المؤدي للمقبرة.

دور والده في اكتشاف عالمي

أوضح نجل المكتشف في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" أن العالم البريطاني هوارد كارتر لاحظ الحجر المائل الذي لفت انتباه حسين عبد الرسول الصغير، وطلب منه إزاحته، ليظهر بعدها مدخل المقبرة التاريخية التي غيّرت مسار علم الآثار في العالم.

وأشار نوبي إلى أن علاقة والده بكارتر بدأت ببساطة، حيث كان كارتر فنانًا لرسم الجداريات والمناظر السياحية، ثم التقى باللورد كارنارفون الذي موّل الحفائر، لتتحقق بعدها الرحلة التاريخية التي قادت إلى الاكتشاف الشهير.

صور وذكريات خالدة

أكد نجل المكتشف أن والده ظهر في صور نادرة مرتديًا قلادة فرعونية من مقبرة توت عنخ آمون، والتي أُهديت له كتذكار بعد فتح المقبرة، لتصبح رمزًا خالدًا لتاريخ العائلة.

تكريم العائلة والمتحف المصري الكبير

أعرب نوبي عبد الرسول عن أمله في أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة لتذكير العالم بدور والده، مشيرًا إلى تكريم رمزي للعائلة وتعليق صور والده داخل المتحف. وأضاف: "ما زال السياح يزوروننا لالتقاط الصور أمام صوره القديمة، ويسألون عن قصة الاكتشاف، وأجري أسبوعيًا لقاءات مع قنوات أجنبية لتوثيق تاريخ المقبرة."

