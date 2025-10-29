ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس الأمريكي، بعد مغادرته اليابان واتجاهه إلى كوريا الجنوبية ، إنه لا شيء سيعرض اتفاق وقف النار بقطاع غزة للخطر، مشيرا إلى أنه ما لم تتصرف حماس بالشكل اللائق فسنقضي عليها.

وأوضح ترامب، أن حركة حماس تعد جزءا بسيطا من صفقة السلام بالشرق الأوسط،لافتا إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة "لا تقوض وقف إطلاق النار".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لهدنة غزة، بشن قصفًا عنيفًا على عدد من مناطق القطاع أسفر عن استشهاد العشرات بينهم 11 طفلاً.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى 42 شهيدًا، في الوقت الذي بدأت الزوارق الحربية الإسرائيلية في إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين.