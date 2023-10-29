آخر ما نزل من القرآن الكريم وأطول آية.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أول ما نزل من القرآن الكريم سورة العلق، وآخر ما نزل من السور سورة النصر، وآخر ما نزل من آيات قوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة :281].

وأوضح جمعة عبر الفيسبوك، أن أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة وعدد آياتها 286 آية، وأقصر سورة هي الكوثر وعدد آياتها 3 آيات، وأطول آية في القرآن الكريم آية الدين في سورة البقرة رقم (282)، وأقصر آية قيل هي ﴿يس﴾ أول آية في سورة يس أو ﴿حم﴾ أول آية في سور [غافر-فصلت-الشورى-الزخرف-الدخان-الجاثية-الأحقاف] أو ﴿طه﴾ الآية رقم 1 في سورة طه، وهذه باعتبار كتابتها أم نطقها فهي كلمتان، فمثلا ﴿حم﴾ تقرأ «حا-ميم»، وأما الآية التي تتكون من كلمة واحدة كتابة ولفظا والتي تعد أقصر آية من هذه الجهة هي الآية رقم 64 في سورة الرحمن ﴿مدهامتان﴾. وأطول كلمة في القرآن الكريم لفظا وكتابة هي ﴿فأسقيناكموه﴾ وهي أحد عشر حرفا وهي في الآية 22 من سورة الحجر، قال تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر :22].

وأضاف: وترتيب المصحف الموجود بين أيدينا هو ما رتبه النبي ﷺ وهو ليس ترتيب النزول، بل ترتيب توقيفي لا اجتهاد فيه فكان النبي ﷺ يرشد الكتبة فيقول اجعلوا آية كذا بعد آية كذا في سورة كذا، حتى رتب المصحف بهذا الشكل الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد جاء القرآن ليهذب لغة العرب التي كانت مليئة بالغرائب ووحشي الكلام، وأذكر شعر ابن المطهر الحلي حيث يقارن بين القديم والجديد في لغة العرب، ويظهر من ذلك مدى تهذيب القرآن للغة العرب.

وتابع الدكتتور علي جمعة: ويقرأ القرآن الكريم بعشر قراءات متواترة، لكل قراءة روايتان فيكون المجموع 20 رواية للقرآن الكريم تحكي 10 قراءات، وكل هذه القراءات ثابتة عن النبي ﷺ ونزل بها القرآن من عند الله قرأها جبريل عليه السلام على النبي ﷺ، ومن أشكال الاختلافات في هذه القراءات تخفيف الهمزة، الإمالة، المدود، الإشمام وكلها مصطلحات يعرفها علماء التجويد

في سياق آخر، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم سيظل متفردا بأحكامه وآياته، منوها أن آية "الدين" في القرآن يقول العلماء إن فيها أكثر من 30 حكما.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الإمام القرطبي لما فسر آية "الدين" في خواتيم سورة البقرة قال "وفيها اثنتان وخمسون مسألة" منوها أن المسألة غير الحكم، وهذه الآية تعتبر أطول آية في القرآن.

وتابع: سيدنا سعيد بن المسيب كان يقول "إنها أحدث عهدا بالعرش" كأنه يقول إنها نزلت قريبة، منوها أنه قد يقول البعض لماذا نكتفي بالقانون والفقه عن هذه الآية ، والرد عليهم يكون بأن هذه الآية لم تعالج المسائل بصورة ضبطية أو إجرائية فقط، وإنما عالجت المسائل بصورة أخلاقية وصورة عقائدية، فربطت هذه الأخلاق بالعقائد.

وأشار إلى أن القانون مهما بلغ ، فلن يوجد به هذا الزخم من النظام الأخلاقي الموجود في آيات القرآن الكريم، وليس به هذا الربط في العقيدة، لأن القانون يتعمد إزالة الربط بالعقيدة من مواده، حتى يصلح أن يطبق على الجميع لأن العقائد تختلف