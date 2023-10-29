طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عشرات الضربات الجوية في شمال غزة

أفاد إعلام فلسطيني في الساعات الأولى من صباح الأحد، بأن قصفًا إسرائيليًا عنيفًا أودى بحياة عدد من الفلسطينيين وأصاب آخرين، في منطقة بئر النعجة شمال غزة.

ونقلت قناة "الشرق" عن مصادر قولها إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ عشرات الضربات الجوية على عدد من المنازل في منطقة بئر النعجة وجباليا في شمال غزة"، مشيرة إلى "سقوط عدد كبير من الضحايا".

فيما اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قصفها على مناطق شمال غزة، واستهدفت مناطق عدة في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع.

وتحول قطاع غزة إلى قطع من اللهب منذ الليلة الماضية جراء القصف العنيف في ظل انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كلياً، ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية.

وبسبب تراكم الأنقاض في كل مكان، لا تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، كما فاقم قطع الاتصالات هذه المعاناة.