ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيل على غزة إلى 8 آلاف

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 8 آلاف شخص، نصفهم من الأطفال.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى 20 ألف جريح، مشيرة إلى وجود أكثر من 1500 بلاغ عن مفقودين.

وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قصفها على مناطق شمال غزة، واستهدفت مناطق عدة في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع.

وتحول قطاع غزة إلى قطع من اللهب منذ الليلة الماضية جراء القصف العنيف في ظل انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كلياً، ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية.

وبسبب تراكم الأنقاض في كل مكان، لا تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، كما فاقم قطع الاتصالات هذه المعاناة.