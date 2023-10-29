أيمن موكا: الجونة يستحق الفوز على فاركو.. فيديو

قال أيمن موكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إن فريقه أستحق الفوز على نظيره فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري.



وأضاف موكا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن لاعبي الجونة استعدوا جيداً لتلك المباراة من أجل تحقيق الفوز وهما تحقق، موضحا المواجهة كانت صعبة ضد فاركو لكننا ركزنا على حصد الثلاث نقاط .

وواصل موكا، خلال تصريحاته: «سعيد بالمستوي الذي ظهر به الفريق حتى الآن»، مؤكداً أن هناك حالة تفاهم بينه وبين أحمد بلحاج داخل الملعب.

