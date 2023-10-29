وزير التنمية المحلية يوجة بتسويق منتجات مشروعك عبر منصة أيادى مصر الإلكترونية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، القائمين على مبادرة “مشروعك” بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض وبالتنسيق مع منصة أيادى مصر الالكترونية التابعة للوزارة لمساهمتها الجادة والفاعلة للمشروعات على نطاق واسع ، والتخديم على منتجات المشروعات، لافتاً إلى أهمية تعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذه المنصة وأهميتها في تسويق المنتجات وتوفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، إن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب في كافة الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.