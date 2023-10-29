الامن العام يضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة .

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ").

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش - 12 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية – طبنجة - 3 خزن - طلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية”).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.