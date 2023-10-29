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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب في إسرائيل .. سقوط شظايا صواريخ المقاومة في مدرسة مأهولة |صور

حماس تستهدف مستوطنات
حماس تستهدف مستوطنات اسرائيلية بالصواريخ

أظهرت صور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي شظايا من صواريخ  المقاومة الفلسطينية التي سقطت على مواقع في جميع أنحاء وسط إسرائيل، اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سقطت شظية واحدة في فناء المدرسة في رمات هاشارون. وكان جميع الطلاب في الداخل وفي الملاجئ في ذلك الوقت.

كما سقطت شظايا أيضا في ريشون لزيون.

وتحذر الجبهة الداخلية الإسرائيليين بانتظام من أنه لا ينبغي لهم الخروج من الملاجئ في اللحظة التي تنتهي فيها صفارات الإنذار، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تسقط الشظايا - التي غالبا ما تكون كبيرة - على الأرض.

وبدلا من ذلك، يجب أن يبقى الناس في المنطقة المحمية لمدة عشر دقائق على الأقل.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمدن بوسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، وهرتسليا، ورعنانا، وحولون، وهود هشارون، وغوش دون.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن تم سماع عدد من الانفجارات.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن القصف دفع ما بين 1.5 و2 مليون شخص للفرار بحثًا عن مأوى.

كما أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية منذ قليل أيضًا، بأن صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الحدودية لغزة في نير عوز ونيريم وناحال عوز وماجن.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يستمر إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات في منطقة غلاف غزة.

ولكن لا توجد أي تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

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