وكيل تعليم قنا يعلن تنفيذ آلية جديدة لإدارة العمل بالإدارات التعليمية

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تنفيذ آلية جديدة لإدارة العمل داخل دواوين الإدارات التعليمية، عن طريق تخصيص أحد أيام الأسبوع بالتواجد بمكتب مدير عام الإدارة والتعرف على سير العمل بها وتذليل أي عقبات تواجهها، مع استقبال المواطنين بالإدارة و الإسهام في حل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال تواجد وكيل وزارة التربية والتعليم، بمكتب عبد الله القباني، مدير عام إدارة قنا التعليمية" أكبر إدارات المديرية من حيث عدد الطلاب والمعلمين"كأول تنفيذ للخطة الجديدة، راجع خلالها جهود العاملين بإدارات الإحصاء والمراحل التعليمية لإنهاء الإحصاء الاستقرارى و تسكين لجان الشهادة الإعدادية.

كما استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، مع مدير عام الإدارة خطة إدارة قنا التعليمية في تنفيذ مبادرة "طور وغير" التي تستهل فعاليتها غداً و ينفذها مركز التطوير التكنولوجي بالتنسيق مع الإدارة داخل قاعات مدارس الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، والحديثة الإعدادية وسيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين، وقنا الرسمية لغات، وحامد سليمان الإعدادية والمعنى تعليم أساسى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن"طور وغير"تستهدف تدريب ١٢٠٠٠ طالب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وتنمية مهاراتهم في الجانبين المهني والتكنولوجي.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، ويشرف على المبادرة، أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي، واكرامي خميس، مسئول التدريب بالمركز، وينفذها أحمد فاروق مبارك، منسق المبادرة بالمديرية و محمد وجيه القطوعى، منسق المبادرة بإدارة قنا، ورئيس قسم التطوير التكنولوجى.