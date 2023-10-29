عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يعلن تنفيذ آلية جديدة لإدارة العمل بالإدارات التعليمية

إدارة قنا التعليمية
إدارة قنا التعليمية

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تنفيذ آلية جديدة لإدارة العمل داخل دواوين الإدارات التعليمية، عن طريق تخصيص أحد أيام الأسبوع بالتواجد بمكتب مدير عام الإدارة والتعرف على سير العمل بها وتذليل أي عقبات تواجهها، مع استقبال المواطنين بالإدارة و الإسهام في حل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال تواجد وكيل وزارة التربية والتعليم، بمكتب عبد الله القباني، مدير عام إدارة قنا التعليمية" أكبر إدارات المديرية من حيث عدد الطلاب والمعلمين"كأول تنفيذ للخطة الجديدة، راجع خلالها جهود العاملين بإدارات الإحصاء والمراحل التعليمية لإنهاء الإحصاء الاستقرارى و تسكين لجان الشهادة الإعدادية.

إحالة مسئولى 4 مدارس للشئون القانونية لتقصيرهم في أداء العمل بقنا

قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط سيول من جبال البحر الأحمر

كما استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، مع مدير عام الإدارة خطة إدارة قنا التعليمية في تنفيذ مبادرة "طور وغير" التي تستهل فعاليتها غداً و ينفذها مركز التطوير التكنولوجي بالتنسيق مع الإدارة داخل قاعات مدارس الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، والحديثة الإعدادية وسيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين، وقنا الرسمية لغات، وحامد سليمان الإعدادية والمعنى تعليم أساسى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن"طور وغير"تستهدف  تدريب ١٢٠٠٠ طالب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية وتنمية مهاراتهم في الجانبين المهني والتكنولوجي.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، ويشرف على المبادرة، أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي، واكرامي خميس، مسئول التدريب بالمركز، وينفذها أحمد فاروق مبارك، منسق المبادرة بالمديرية و محمد وجيه القطوعى، منسق المبادرة بإدارة قنا، ورئيس قسم التطوير التكنولوجى.

قنا الإدارات التعليمية إدارة قنا التعليمية الشهادة الإعدادية وزارة التربية التطوير التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

مجلس الوزراء يوضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

موضوعات متعلقة

جامعة جنوب الوادي تحقق مراكز جيدة بتصنيف التايمز البريطانى للتخصصات

لتأخرهم عن الطابور.. وكيل تعليم قنا يلغي تكليف مدير مدرسة ويحيل مدرسين للتحقيق

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل الي 25%..رئيس الوزراء يستعرض تقريرا لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

متفوتش الفرصة .. هيونداي توسان بخصم 70%

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

لائحة اتهام إسرائيلية ضد ممثلة بسبب دعم طوفان الأقصى

مكفرات كبائر الذنوب.. 4 أمور تزيل عنك خطاياك كما تنفض الشجرة ورقها

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

مظاهرات حاشدة في إسبانيا لرفض الهمجية وحرب الإبادة الإسرائيلية.. صور

بسبب تصريحات أردوغان|إسرائيل تسحب سفيرها وبعثاتها الدبلوماسية من تركيا.. ماذا قال؟

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

فيديو

الدولة العبرية تهدد إيلون ماسك بعد موقفه من غـ زة

400 جنيه| تراجع في سعر الذهب اليوم الأحد

ملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. فيديوجراف

لدعمه فلسطين.. منظمة تطالب تيكتوكر أمريكي بدعم إسرائيل مقابل آلاف الدولارات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ