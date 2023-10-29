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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار جديد من نقابة المهن التمثيلية بشأن طلاب معهد الفنون المسرحية

اشرف زكي
اشرف زكي

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إنه اتخذ قرارا بمساوة  طلبة معهد الفنون المسرحية  بغيرهم في العمل .

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد :" حذرنا شركات الانتاج في قرار رسمي  من التعاقد مع اي طالب في معهد الفنون المسرحية قبل الحصول علي تصريح للعمل".

 

وقد علق الدكتور  أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤخرا على تكريمه بجائزة الدولة، قائلا: "ده فضل من ربنا ونعمة كبيرة وبشكر ربنا وبشكر أساتذتي وزملائي والحمد لله".
 
وتابع الدكتور أشرف ذكي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "مصر جديدة"، والمذاع على فضائية " Etc"، أنه يتمنى أن يكون على مستوى الثقة بهذا التكريم، متابعا: "ناس كتير أوي من الفنانين تستاهل التكريم ومش شرط كل الناس تكون في دائرة الضوء".
 
وأضاف: أنا أتمنى أن عبلة كامل توافق بقالي سنتين بتحايل عليها وهي تقولي المرة الجاية وأناشدها توافق على التكريم السنة دي

 

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعمه الكامل لجميع فناني مصر ضد تعرضهم لأي تهديدات من جانب الكيان الصهيوني.


وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد: "سيظل الفن شوكة لجيش الاحتلال وسنحاول أن نوصل صوت الأمة العربية للغرب عن طريق الفن وسنظل داعمين لأي شخص يتلقى تهديدات منهم".


أنغام

كشفت الفنانة أنغام عن تعرضها للتهديد عن طريق رسالة من أحد الأشخاص المجهولين التابع ل الكيان الصهيوني.

 

وقالت أنغام "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

نقابة المهن التمثيلية اشرف زكي

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