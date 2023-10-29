لم يكن في أفضل حالاته.. تعليق عماد النحاس على خسارة الأهلي أمام صن داونز

علق عماد النحاس، على خسارة النادي الأهلي من صن داونز، قائلا: "حظ أوفر للنادي الأهلي وأتمنى أن يعود النادي في مباراة العودة إلى مستواه، ونرى الأهلي في المباراة النهائية".

وأضاف "عماد النحاس"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن النادي الأهلي لم يكن في أفضل حالاته اليوم، واحترم الخصم، وكان التفكير بأن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي أو إحراز الأهداف من الكرة الثابتة.

وأشار عماد إلى أن النادي الأهلي استطاع الحفاظ على نظافة الشباك في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني ومع بداية أول خطأ والضغط من فرقة صنداونز، استطاعوا إحراز هدف، وانتهت المباراة بهدف نظيف للفريق المنافس.