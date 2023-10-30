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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا: إزالة أى معوقات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع استعرض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي ، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التى تم تحديدها كمرحلة اولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبى ، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الاول ٢٣/٢٢.

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وأكد الملا على اهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى وجهات الدولة المختلفة لتفادى اى معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى شتى المجالات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى المرتفع .

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والاحداث العالمية المتلاحقة والتى اثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية ، لافتاً إلى اهمية تبنى افكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التى تحظى بها منطقة المثلث الذهبي والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها ، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة إلى دورها فى دعم الاقتصاد القومي.

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