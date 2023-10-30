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ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم احمد دياب مذيع “صدى البلد” تغطية عن التحرك العربي تجاه قضية فلسطين حيث أكد مجلس النواب الليبي على  أن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تدعم إسرائيل بشكل واضح وممنهج.

 

ويعكس هذا الموقف الاستياء الشديد من التصاعد الخطير للأحداث في المنطقة.

 

وفي خطوات تصعيدية للمجلس، طالب مجلس النواب الليبي سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورًا.

 

كما دعا إلى وقف تصدير البترول والغاز لإسرائيل بشكل عاجل في حال استمرار الجرائم ضد الأبرياء في غزة.

https://www.youtube.com/watch?v=m9DdyXgA-Ak

وذلك لوقف الدعم المادي والاقتصادي لإسرائيل في هذه الظروف الصعبة، والضغط عليها لتتوقف عن هذه الاعتداءات الوحشية.   


ولم تكتف ليبيا بذلك فقط بل أكدت على أهمية التحرك العربي والعالمي لوقف هذا العدوان، ودعا المجلس إلى عقد جلسة عاجلة.

وتكون هذه الجلسة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة أيضاً إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا السياق.

وتمثل هذه الخطوة والتصعيد الليبي أول تحرك عربي نوعي في هذه النقطة الحساسة، وهو قرار قطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.

ويظهر أهمية هذا القرار وتأثيره في الاقتصاد العالمي، من خلال  إظهار البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تدهورًا في مخزونات النفط الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. 

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