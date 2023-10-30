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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول الأسبق: نستلف ونجيب وقود من الخارج ولا نخفف الأحمال ساعة أو ساعتين؟

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن لجوء الحكومة لاستكمال تخفيف الأحمال مع تراجع واردات الوقود إلى زيرو كما أعلن مجلس الوزراء  يجعل خيار تخفيف الاحمال هو الأفضل.

 

وأضاف: "تخفيف الأحمال في ساعة توفر 300 مليون دولار في الشهر ولا يمكن اللجوء لتشغيل المحطات الكهربائية  بالمازوت كبديل عن الغاز لأنه أصعب.  

وتساءل خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “أون إي”،: “نستلف ونجيب وقود من الخارج، ولا تخفيف الأحمال ساعة أو ساعتين؟، مجيبا: “نخفف الأحمال طبعا”.


واختتم أسامة أسامة كمال وزير البترول الأسبق،: “إسرائيل تحاول توصيل رسالة للعالم بأن الغاز بتاعها مؤثر في مصر وأوروبا”.

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