الصالحية الجديدة: تنفيذ خط المياه العكرة المغذي لمحطة التنقية

قام المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بجولة تفقدية، لمتابعة سير العمل بمآخذ المياه العكرة، يرافقه مسئولو الجهاز.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وأوضح شاهين، أنه تم تنفيذ مأخذ المياه العكرة والذي يقع بمركز القصاصين على ترعة الإسماعيلية المغذي لمحطة تنقية مياه الصالحية الجديدة الرئيسية.

وذلك بهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة من المياه، وتبلغ طاقته التصميمية 37000 م3/ يوم، وذلك لخدمة المدينة.