جهاز العبور الجديدة: تنفيذ أعمال الطرق وفقا للبرامج الزمنية

استقبل المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، للقيام بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة.

واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة الزيارة بتفقد مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها بالمدينة والتي تشمل طريق R3 بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائرى الأوسطى، وكذلك طريق R4 بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائرى الأوسطى وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما تفقد كذلك، أعمال الميدان المقرر تنفيذه بالمدخل الرئيسى للمدينة من على طريق "القاهرة/ الإسماعيلية" الصحراوى أمام مدينة الشروق، وكذا تفقد محطة المعالجة المدمجة "كومبكت" طاقة 1000م 3 يوم/ بالحى الـ 14 بالمدينة.

وأثني محمود، على الجهد المبذول من القائمين على المشروعات، موجهاً بالالتزام بتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات والكود المصري، والالتزام بالانتهاء من الأعمال طبقا للبرامج الزمنية، موجها الشكر للعاملين بالمدينة.