رئيس جهاز طيبة الجديدة يوجه إنذارات لأصحاب الوحدات التي تم تسليمها وغير مستغلة

وجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة – بإرسال إنذارات لأصحاب الوحدات التي تم تسليمها وغير مستغلة، إلى جانب التأكيد على أعضاء الضبطية القضائية بالمرور المستمر للتأكد من استغلال الوحدة والتواجد فيها في أوقات مختلفة، ووضع ملصق يفيد بذلك من أجل سرعة تنمية المدينة.

جاء ذلك خلال مرور رئيس الجهاز على منطقة العمارات بمنطقة 620 فدانا بعدد 114 عمارة بها 2736 وحدة سكنية جارٍ تسليمها لحاجزيها، موجهاً بإرسال إنذارات لأصحاب الوحدات التى تم تسلمها وغير مستغلة.

وواصل المهندس علاء عبد اللاه مصطفي، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف علي مدينة الأقصر الجديدة، تفقد مواقع العمل بالمشروعات الجارية بمدينة طيبة الجديدة ، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم المرور على مشروع قناة وادي بري لحماية المدينة من أخطار السيول، ومتابعة نسبة الإنجاز بها.

كما تم المرور على مشروع أعمال تنفيذ "فرمة - سن – أسفلت" للحارة الخارجية للطريق الدائري على الحدود الشرقية لكردون المدينة بطول 7 كم والذى يخدم جامعة الأقصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50%، وتم التشديد على الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .