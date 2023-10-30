طارق شكري: الإعفاء الضريبي سيشجع المصنع ويزيد الاستثمارات

كشف النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل توطين الصناعة والاستثمار والمكون المحلي.

وأضاف النائب طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن استيراد المفردات للتصنيع المحلي يكلف الدولة الكثير من الدولارات والعملة الصعبة.

وأشار عضو البرلمان إلى أن كل الدول بدأت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتكوين منتج محلي قادر على المنافسة.

وتابع عضو مجلس النواب أن مكونات المكون المحلي بسيطة، لكن لا يمكن إنتاجه في مصر حليا، والإعفاء الضريبي الذي ستقدمه الحكومة سيشجع المصنع على التصنيع وزيادة الاستثمارات.

وعلق النائب طارق شكري: الرئيس السيسي قال أنا هكون معاك وأشاركك بالعمل المدني سواء كان أراضي أو إعفاءات، إيمانا منه بأهمية قضية الصناعة وتوطينها في الدولة.