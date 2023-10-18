جلسة طارئة غدا.. طارق شكري: كلنا في اصطفاف خلف الرئيس السيسي.. فيديو

قال النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدا الخميس الساعة 1 ظهرا، مضيفا أنه لا توجد كلمات أكثر وضوحا مما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لذلك الجميع في حالة اصطفاف ويضع أولوية البلاد قبل كل شيء.



وأضاف طارق شكري خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه يتحدث حاليا من مظاهرة في التجمع الخامس لإعلان الموقف الرافض للتهجير والتأكيد على كل ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أثلج قلوب المصريين، مؤكد أن الجميع يصطف خلف الرئيس السيسي.



وأشار النائب طارق شكري، إلى أنه يتحدث بصفته مواطن ونائب برلماني وممثل عن القطاع العقاري، بأن هناك حالة اصطفاف عسكري خلف رئيس الجمهورية، مضيفا أن كل ما قاله الرئيس السيسي حق وعدل لا سيما أن مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ 1948.

محاولة تهجير الشعب الفلسطيني



ورفض النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، محاولة تهجير الشعب الفلسطيني، قائلا: لن نقبل أن تكون سيناء إلا أرض سلام وفي حيازة الدولة المصرية والقوات المسلحة.



ووصف عضو مجلس النواب، تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء بـ«الفكرة الساذجة»، موضحا أن تهجير الشعب الفلسطيني يسعى لنسف القضية الفلسطينية وتصدير المشكلة لمصر فضلا عن صنع حالة حرب.



وأكد أن مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدا باعتباره ممثلا للشعب المصري، متوقعا أن يكون موقف مجلس النواب بدعم حالة التفويض الشرعي من الرئيس السيسي.

