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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل فى منظومة حوكمة أصول الدولة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف منظومة حوكمة أصول الدولة بديوان  عام المحافظة بمدينة بني سويف شرق النيل.


يأتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني  غنيم وبحضور  الأستاذة هبة طه محمد مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار _رئيس فريق عمل المنظومة، الأستاذ محمد دسوقي  _ الإنتاج الحربي ،الأستاذ وليد صالح مدير الشئون الإدارية ، العميد أحمد علاء مدير إدارة الأمن ، الأستاذ هيثم  محمد _مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

وتابع نائب المحافظ سير العمل بالمنظومة ، التي يتم تنفيذها ، ضمن المشروع القومي لتكامل البيانات وميكنة وحوكمة  إدارة أصول الدولة،واستمع لعرض موجز عن آليات وخطوات العمل على المنظومة وما تم إدخاله عليها ، والإجراءات التي تتم  بداية من تسجيل الأصل ووضع باركود خاص به بعد رفعه علي المنظومة عن طريق الشاشات المكونة للمنظومة ، فضلاً عن تفقد غرفة التجهيز لملفات الأصول وغرفة الحفظ للملفات المنتهية .                                                                        

وأثنى نائب المحافظ على الجهد المبذول من العاملين بالمنظومة من المراجعين من الوحدات المحلية والمراجعين التابعين لإدارات الأملاك الدولة وكذا التابعين لفريق الإنتاج الحربي ، مؤكدا على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة ، نظراً لأهمية حوكمة أصول الدولة وحصرها، وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل، ، وتعظيم موارد المحافظة، وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها

وعلى هامش الزيارة، اطمأن نائب المحافظ على انتظام وسير العمل ببعض الإدارات  بالديوان العام للمحافظة في الشرق  ، والتقى  عدداً من المديرين والعاملين بتلك الإدارات، مؤكدًا لهم أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات والمعاملات المقدمة للمواطنين.

 

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