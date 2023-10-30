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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبرص تضاعف سعة مخيماتها قبل التدفق الجماعي المتوقع من الشرق الأوسط

صدى البلد

ضاعفت جزيرة قبرص سعة المخيمات قبل التدفق الجماعي المتوقع من الشرق الأوسط، حيث تعتزم قبرص مضاعفة قدرتها الاستيعابية الحالية البالغة 1153 شخصًا في مخيمها الرئيسي لاستقبال المهاجرين، حيث تستعد الجزيرة لتدفق ضخم محتمل للأشخاص من الشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو في بيان إن مخيم الاستقبال في بورنارا، الواقع على مشارف العاصمة نيقوسيا، سيشهد أيضًا زيادة في عدد الموظفين.

 

وأضاف يوانو، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، أن السلطات قامت بتقييم أماكن مختلفة حيث يمكن استيعاب المهاجرين إذا تجاوز عدد الوافدين قدرة المركز وستطلب قبرص على الفور من الاتحاد الأوروبي إرسال المزيد من الموظفين للمساعدة في معالجة طلبات اللجوء في هذا الحدث.

وصل ما يقرب من 200 شخص إلى قبرص على متن أربعة قوارب منفصلة يوم السبت وحده، حيث قالت هيئة الإذاعة الحكومية CyBC إنهم على الأرجح جاءوا من لبنان.

 

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