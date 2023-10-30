"بالهداوة على البلد".. عمرو أديب ينتقد تصريحات حمدين صباحي بشأن القضية الفلسطينية

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تصريحات حمدين صباحي خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، والذي يطالب من خلالها بتأمين المساعدات المصرية التي تدخل لغزة من خلال الجيش المصري، ومنع الدول المدعمة للعدوان من قناة السويس، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري وما إلى ذلك.

عمرو أديب يتحدث عن تصريحات حمدين صباحي

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر" إن اقتراحات حمدين صباحي الذي يتحدث عنها ليست هي التي يتم عملها في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المواطن المصري البسيط ينساق بعض الوقت إلى مثل هذه الطلبات، "اللي بتقوله ده تصورات سينمائية بس لا غير، هي قناة السويس ده ماكدونلز".

وتابع عمرو أديب: "بالهداوة على البلد يا جماعة، قناة السويس دي من أهم المداخل الدولارية للدولة المصرية، وفاتحة بيت ناس كتير، وكل الدول الغربية بتدعم العدوان، فاحنا بنتكلم عن منع كل الدول العربية، إحنا المتضررين، تلك التصورات سينمائية".

واستكمل عمرو أديب، أن الطلبات التي يضعها حمدين صباحي ستؤثر على مصر، "أنا عارف أن الوضع صعب، إن ما باليد حيلة نقدمها لفلسطين ولكن لازم وقت لما نحط اقتراحات متكنش كده".