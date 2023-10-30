فقد 45 شهـيـدا من أسرته.. مأساة فلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي

قال المحامي هشام أبو دقة عضو لجنة فلسطين بإتحاد المحامين العرب، إنه تعرض لمأساة خلال العدوان علي غزة مؤكدا أنه فقد 45 شهيد من أسرته حتي الآن.

واوضح المحامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدي البلد،:" الحمدلله علي كل حال نتعرض لظروف قاسية الشعب بقطاع غزة يعاني لا يوجد ماء ولا كهرباء وغذاء.

وأضاف هشام أبو دقة،:" كنيسة المعمداني أقدم كنسية في العالم وأغلب المتواجدين في المستشفي كانوا من إخواننا المسحيين وهم مدنيين عزل وقتلوا أمام العالم كله.

وأكمل،:"الآن يستهدفون مستشفي القدس والتي بها 140 الف مواطن مدني أغلبهم أطفال ونساء نحن أمام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.