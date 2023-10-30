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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب طارق شكري: 2024 سيكون عام الصناعة في مصر.. فيديو

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي طالب بالتوسع في توطين الصناعة.

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النائب طارق شكري : 105 ملايين مصري يصطفون خلف الرئيس السيسي لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

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طارق شكري: الإعفاء الضريبي سيحدث نقلة نوعية في الصناعة.. فيديو

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عام 2024 سيكون عام الصناعة في مصر"، لافتا: "الإعفاء الضريبي سيكون له بالغ الأثر وسيحدث نقلة نوعية في الصناعة".

 

وأشار: "الإعفاءات الضريبية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات"، موضحا: "لابد من التوسع في الصناعات الصغيرة لتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج".

 

وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "سنتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية لأن القرارات تساهم في جذب الاستمثارات".
 

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