النائب طارق شكري: 2024 سيكون عام الصناعة في مصر.. فيديو

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي طالب بالتوسع في توطين الصناعة.

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عام 2024 سيكون عام الصناعة في مصر"، لافتا: "الإعفاء الضريبي سيكون له بالغ الأثر وسيحدث نقلة نوعية في الصناعة".

وأشار: "الإعفاءات الضريبية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات"، موضحا: "لابد من التوسع في الصناعات الصغيرة لتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج".

وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "سنتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية لأن القرارات تساهم في جذب الاستمثارات".

