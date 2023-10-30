النائب طارق شكري: الدولة تمتلك القدرات لمساعدة القطاع الخاص.. فيديو

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تمتلك القدرات لمساعدة القطاع الخاص.

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشاركة الدولة للقطاع الخاص يمثل دفعة قوية للاستثمارات".

وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "تجربة الدولة في التطوير العقاري كانت ناجحة جدا"، مضيفا: "الفترة المقبلة الصناعة ستشهد طفرة كبيرة".



وأوضح: "الإعفاءات الضريبية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات"، موضحا: "لابد من التوسع في الصناعات الصغيرة لتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج"، مؤكدا: "سنتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية لأن القرارات تساهم في جذب الاستمثارات".