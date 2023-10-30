بشير الديك: مسلسلي الرمضاني يواجه مصيرا غير معلوم حتى الآن

كشف المؤلف بشير الديك عن مصير مسلسله الجديد، والذى تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة والذى يعود به إلى الدراما بعد فترة طويلة من الغياب.

وقال بشير الديك فى تصريح خاص لصدى البلد: ليس هناك أى جديد فى هذا الأمر ومصير العمل غير معلوم ما إذا يظهر إلى النور فى رمضان القادم أم لا واننى فى انتظار أى تحرك جديد فى المشروع.

وكان أعلن بشير الديك أنه سيخوض رمضان المقبل بعمل تلفزيوني جديد يقوم بكتابته.

بشير الديك

بشير الديك ولد في دمياط يوم 27 يوليو عام 1944 وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما

كان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978.

ولكن نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس" واستمر في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة".

بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين "موعد على العشاء"، ثم "الحريف" الذي يعتبر واحد من أعظم السيناريوهات في تاريخ السينما المصرية نظرًا لتجاوزه قواعد السيناريو التقليدية في السرد والاعتماد على التفاصيل والأحداث اليومية لخلق عمل عظيم، وهي تجربة رائدة ربما في السينما المصرية.

أخرج خلال مسيرته فيلمين لم يحققا نجاحًا كبيرًا، هما الطوفان من بطولة محمود عبد العزيز، وسكة سفر من بطولة نور الشريف.

ابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عددًا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس" وغيرها.

قال تأثرت كثيرا بوفاة ابنى ( احمد) البالغ من العمر 14 سنة فى حادث سيارة أليم مشهد كان بالغ القسوة كدت اجن، مات اثناء الاحتفال بعيد ميلاده صدمة كبيرة غريبة لكن ربنا الحمد لله ساعدنى ان اجتاز هذه الأزمة