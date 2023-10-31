برلماني: الصناعة في الصين بدأت من تحت السلم| فيديو

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بزيادة المكون المحلي، ليكون 2024 هو عام الصناعة في مصر.

وأضاف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تحتاج إلى تخفيف الفاتورة الدولارية، وهذا سيبدأ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، لافتا إلى أن: "الإعفاء الضريبي هو المحرك الأول للصناعة في مصر".

وأوضح: "فكرة المشاركة للقطاع الخاص مع الحكومة ستوفر وقتا ومجهودا كبيرا، وتمثل دفعة كبيرة للاستثمار، وهذا حدث في مشروعات التطوير العقاري".

وأشار إلى أن: "الصين قامت بالصناعات التي تسمى بـ تحت السلم، بداية من المسمار، وحتى المكون الأساسي، وهنا توجد ميزتين، وهما التوفير، وزيادة الإيراد الخارجي".