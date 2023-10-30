طارق شكري: اقبال المصريين على سوق العقارات متزايد.. فيديو

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك إقبال متزايد في سوق العقارات.

وأضاف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العقار يمتص الصدمات الاقتصادية ويعد استثمار جيد".

وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "الاستثمار في العقارات يحقق ربحية عالية"، موضحا: "تجربة الدولة في التطوير العقاري كانت ناجحة جدا".

أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "حدث طفرة كبيرة في الطلب على العقارات"، مضيفا: "استثمار الفلوس في العقارات تكسب أكثر من العملة".