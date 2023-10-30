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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النائب العام يشهد تكريم قياداتٍ سابقة للنيابة العامة

صدى البلد

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي،  مراسم الاحتفال بتكريم عددٍ من قادة النيابة العامة السابقين؛ في احتفالاتٍ أقامها رؤساء الاستئناف، كلا من: المستشار محمد عبد الرحيم البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد البحراوي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار علي مختار مدير النيابات، وحضرها لفيفٌ من أعضاء النيابة العامة.

وشملت الاحتفالات الترحيب بقيادات النيابة العامة السابقين، رؤساء الاستئناف كلا من: المستشار محمد رمزي، القائم السابق بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد، الرئيس السابق للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أيمن بدوي مدير النيابات السابق.

وجرى تكريمهم؛ عرفانًا وتقديرًا لجهودهم المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهم، وقد أدوا مهمتهم على الوجه الأكمل، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي تتكامل فيها جهود رجالات النيابة العامة. 

كما شملت الاحتفالات أيضًا، تكريم المستشار رئيس الاستئناف إبراهيم صالح القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، لـ المستشار رئيس الاستئناف أيمن عبد الهادي، الذي سبقه في ذلك المنصب.

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