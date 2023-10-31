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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم

يعد حظك اليوم من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل مع بداية أي يوم جديد، حيث ينتظر محبو الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

توقعات  (21 مارس – 20 أبريل) ربما تضطر اليوم إلى تعديل بعض الأمور- كطريقة تفكيرك -من أجل التواصل مع طبيعة المواقف من حولك. خذ حذرك فعلى الرغم من أن لديك رغبة شديدة في المجازفة والمغامرة والقيام بعمل جديد، إلا أن لديك شعورا أيضًا بالحرص والثبات، فاستمع لهذا الشعور، ولا تندفع.

توقعات برج الثور

خطط اليوم لما تستطيع القيام به فعليا، واعلم أن هناك بعض الظروف التي قد تعترض طريقك، فاليوم في الغالب مرهق، لذا لا تحمل نفسك فوق طاقتها، ربما تعتقد أنك فهمت كل الأمور وخططت بطريقة صحيحة، ولكن سرعان ما تجد ما يعطلك عن هذا. ننصحك بالهدوء والاسترخاء، فربما تكون منفعلا ولكن الغضب والانفعال لا يحلان الأمور

توقعات برج الجوزاء

هذا هو الوقت المناسب للتفكير بحكمة وجدية. لو كنت قد حلمت يوما بالإقامة في مكان ما، فأنت سعيد الحظ، فاليوم يدفعك لرغبة ملحة للانتقال من المكان الذي تعيش فيه الآن. كن متيقظًا دومًا فربما يكون لهذا الانتقال نتائج على موقفك المهني وعلى حياة أسرتك.
توقعات برج السرطان

كن متيقظًا وحاول أن تتحمل ما قد يحدث لك، فاليوم غير مناسب للتعامل مع بعض المشاكل في الحياة اليومية – كإصلاح بعض الأغراض، المشاكل المادية، وحتي بعض الأمور الصحية الصغيرة. ننصحك بالاهتمام بالأمور الصغيرة، فستستغرق وقتا أقل مما تتوقعه.

توقعات برج الاسد

ربما تقضي وقتا لطيفا اليوم مع مجموعة من الأصدقاء الأعزاء على قلبك. لا تخف من المجهول واندمج مع الأصدقاء فهم يستطيعون أن يفهموك ويستوعبوا احتياجاتك. عليك أن تعلم أن الحوار هو أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.


توقعات برج العذراء

ربما تعود اليوم بعض الأمور التي تجاهلتها فيما سبق في علاقتك مع شخص ما لتطاردك. لا تقلق من هذه الأمور فربما يساعدك شخص ما على اجتيازها في هذا الوقت. اليوم أنت في أفضل حالاتك العاطفية. الأمور قد وصلت منتهاها فكن جاهزًا لذلك.

توقعات برج الميزان

لا تتعجب اليوم إذا وجدت أن صندوق الوارد مليئا بالخطابات والرسائل أو إذا نظرت في هاتفك ووجدت أكثر من 10 مكالمات فائتة. لا تقلق فالأصدقاء أو الأقارب يحملون لك أخبارا سارة جدا ومعلومات في غاية الأهمية. قد تدفعك رسالة من هذه الرسائل إلى القيام ببعض الزيارات المفاجئة لأشخاص تحبهم جدا. على الرغم من الارتباك الذي تشعر به اليوم إلا أن كل ما تتعلمه سيكون له مردود إيجابي ومثير.


توقعات برج العقرب

تعرف اليوم طريقا جديدا أو وسيلة جديدة تزيد بها دخلك. تعرف اليوم معلومات جديدة ولكنك تجد صعوبها في استيعابها بالكامل اليوم، لذا دون ما تريده في مفكرتك حتى يمكن إعادة النظر فيها فيما بعد. استغل وقتك في المساء في ممارسة رياضة المشي.

توقعات برج القوس

ليك رغبة في تجديد علاقتك العاطفية اليوم. قد يكون الحبيب في مكان ما بعيد عنك أو ربما يكون في رحلة تستغرق أياما، لذلك قد تفكر في الاتصال به هاتفيا أو في إرسال رسالة لتجديد الحب بينكما. لا داع للشعور بالإحباط.

توقعات برج الجدي

التحدث مع شخص ما تثق فيه اليوم قد يتيح لك فرص عمل جديدة. تفكر اليوم في تغيير حياتك المهنية. هذه الفرص تحتاج إلى مزيد من الحرص والانتباه لأنك لم تفكر فيها من قبل. الأمور هادئة فليس هناك أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.

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برج العقرب وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| مشاريع جديدة في انتظارك

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برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.. تواجه تحديات مالية لكن لا تقلق


توقعات برج الحوت

الأمور جيدة لديك، لكن عليك استغلال هذا اليوم للقيام بالالتزامات المتوقفة منذ أسبوع أو أكثر. في فترة ما بعد الظهر قد يحدث شيء أمامك يفقدك أعصابك، لكن لن يبقى مزاجك هكذا، فسيبدأ بالتحسن من جديد في المساء لبسبب سماع بعض الأخبار التي قد تصلك وتخص أمورك المالية أو العاطفيةً.


توقعات برج الدلو

استغل الطاقة السلبية اليوم في تحريك بعض العقبات والحواجز التي تعرقل طريقك. لا تقلق من النتائج مهما كانت الأجواء مضطربة من حولك. ابحث عن الأمل والحب والحيوية. هناك قوى خارجية في العمل تشجعك على البحث عن الحرية.

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