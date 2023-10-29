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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| مشاريع جديدة في انتظارك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

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توقعات برج العقرب وحظك اليوم 29 أكتوبر

تحتل الشؤون المالية واجهة اهتماماتك وتكون في سباق مع الوقت، تكثر المشاغل والأعمال والتحركات هذا اليوم وتتلون بألف لون، فتشهد فترة من الديناميكية والاتصالات الغنية والصدف المفاجئة، والتي قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

 

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

أنت مستعد اليوم لبدء مشاريع جديدة، بعد دراستك الجيدة لخطواتك وأهدافك التى قمت بها الفترة الماضية، ما يجعلك تشعر بالقوة والقدرة على تحقيق النجاح وتمتعك بشخصية قيادية جعلك تستطيع إدارة المشاريع بنفسك.


برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

تستطيع بحكمتك احتواء شريك حياتك طوال الوقت وتشعره بالحب والطمأنينة كما تحتوى أطفالك بحنانك وعطفك، ما يجعلك تعيش حياة مستقرة هادئة خالية من المشاكل.


حظك اليوم البرج العقرب صحيا

اتباعك لنظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية حتى تحافظ على صحتك، جعلك تشعر بالحيوية والنشاط طوال الوقت، نتيجة انتظامك فى ممارستك التمارين الرياضية.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ابتكار أفكار جديدة ومختلفة، حتى يصل للمكانة التى يستحقها لاجتهاده وتفوقه فى عمله طوال الوقت.

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