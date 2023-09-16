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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعشقها الأطفال .. أحدث وصفة لعمل بيتزا الشيكولاتة بالمارشميللو

طريقة عمل بيتزا الشكولاتة
طريقة عمل بيتزا الشكولاتة بالمارشميللو

بيتزا الشيكولاتة بالمارشميللو من الوصفات الجديدة وغير التقليدية وتتميز بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ والشهي الذي يعشق تناوله الكثير من الأطفال ويحتوي على الشيكولاتة لمحبي الشيكولاتة يستمتعون بمذاق رائع ومكونات بسيطة.. إليك خطوات عمل بيتزا الشِكولاتة بالمارشميللو:

 

طريقة عمل بيتزا الشِيكولاتة بالمارشميللو:

 

المقادير:

‏-  2 كوب دقيق
‏-  ¾ كوب ماء دافئ
‏-  ½ كوب زبدة مذاوبة
‏-  3 معلقة كبيرة زيت
‏-  ¾ معلقة كبيرة خميرة فورية
‏-  1 معلقة كبيرة سكر
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح

مقادير الحشو:

‏-  2 كوب مارشيمللو
‏-  1 كوب نوتيلا
‏-  ½ كوب رقائق شكولاتة
‏-  ½ كوب رقائق شكولاتة بيضاء

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي الماء والخميرة والسكر وقلبي جيدًا ثم اتركيه في مكان دافئ لمدة 10 دقائق.
في وعاء آخر ضعي الزيت والدقيق والملح ثم أضيفي خليط الخميرة واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.
غطي الوعاء بكيس بلاستيكي، واتركيه في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.
سخني الفرن عند درجة حرارة 200.
في صينية عليها ورق زبدة، افردي العجين ثم ادهني الوجه بالزبد وضعيها في الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة.
أخرجي البيتزا من الفرن وادهنيها بالنوتيلا ووزعي على السطح رقائق الشكولاتة والشكولاتة البيضاء.
رصي المارشميللو فوق النوتيلا ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 3 – 5 دقائق حتى يحمر الوجه.

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