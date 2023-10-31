إعلامي يكشف كواليس حديث كولر مع اللاعبين خلال العودة من جنوب إفريقيا



كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن تفاصيل حديث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اللاعبين وجهازه المعاون أثناء رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر على عكس المتوقع أكد أن الفريق حقق المطلوب من مباراة الذهاب، وأن هناك ثقة في تحقيق الفوز والعبور من القاهرة".

وأضاف أمير هشام: "المدير الفني تحدث أيضًا عن هبوط بعض مستوى اللاعبين، وعلى رأسهم محمد هاني وكان هناك نية لعدم إشراك أكرم توفيق، ولكن تراجع مستوى هاني دفعه لهذا التبديل".