لا تتأخري في العلاج.. انتبهي لأعراض التأتأة عند الأطفال

تتشكي أغلب الأمهات من مشكلة التأتأة لدى أبنائهم،لذلك نلقي نرة على أعراض التأتأة عند الأطفال وخطوات العلاجن وفقا لما نشره موقع هيلثي :



أعراض التأتأة عند الأطفال تشمل

التكرار المتكرر للصوت أو الكلمة الأولى في الجملة.

توقف مفاجئ أو تعليق على الكلمات أثناء النطق.

تمديد الصوت أو تكراره بشكل طويل أثناء النطق.

توتر أو تعبيرات عابسة أثناء محاولة النطق.

صعوبة في البدء بالكلام أو في الانتقال من كلمة إلى أخرى.

زيادة التأتأة في حالات التوتر أو الإثارة.

طرق لعلاج التأتأة لدى الأطفال

توجد عدة طرق لعلاج التأتأة لدى الأطفال، قد تشمل هذه الطرق:

الدعم والتشجيع: يجب أن يكون الدعم العاطفي والتشجيع من قبل الأهل والمعلمين هما جزء مهم من علاج التأتئة. يجب تشجيع الطفل على التحدث بثقة وتوفير بيئة مريحة ومشجعة للتواصل.

التواصل البطيء والاسترخاء: يمكن تعزيز نطق الطفل عن طريق تحديد وقت كافٍ للتواصل، والتحدث ببطء واسترخاء، وممارسة التنفس العميق، يمكن أن تساعد التقنيات المرافقة مثل التوقف الهوائي والتدفق المنخفض في تخفيف التأتأة.

علاج علم النطق واللغة: يمكن أن يكون العلاج مع أخصائي علم النطق واللغة فعالًا في علاج التأتئة لدى الأطفال، يمكن للمعالج استخدام تقنيات مثل تحفيز النطق واللغة وتحديد الأنماط السليمة للنطق وتقديم تمارين وممارسات لتحسين التواصل.

العلاج السلوكي المعرفي: قد يكون العلاج السلوكي المعرفي مفيدًا في التعامل مع التوتر والضغوط النفسية المرتبطة بالتأتأة، يمكن أن يساعد الأطفال في تحسين صورتهم الذاتية وزيادة الثقة بالنفس وتحسين الاستجابة للتحفيزات السلبية.

تذكر أن كل حالة تأتأة فردية، وقد يتطلب العلاج طرقًا مختلفة، من المهم أن يشارك الأهل والأطباء وأخصائيو علم النطق واللغة في تقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب للطفل.