جدد بطاقة الرقم القومي في ساعات من البيت

تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الخدمات التي تهم الكثير من المواطنين كونها من الوثائق والمستندات التي لا غنى عنها في اي معاملة أو موقف يتطلب إبرازها، ويشكل انتهاء تاريخها مشكلة في إنهاء تلك المعاملات التي تشترط سريانها، لذا فإن تجديد بطاقة الرقم القومي من أكثر الأمور التي يسعى الكثيرون إلى تنفيذها ليكونوا في الأمان.

ويتيح الموقع تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين إذ لا يمكن استخراج بطاقة رقم قومى للمرة الأولى من خلال موقع القطاع؛ لأن من شروط استخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة يلزم التصوير من خلال الذهاب إلى السجل المدني التابع لمحل السكن المواطن.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي

يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية الذي خصصته لتقديم العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب المصالح الحكومية.

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط أعلاه، ستظهر لك العديد من الخيارات انقر على أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي، ثم نوع العملية التي تريدها ستظهر لك عدة خيارات بدل (تالف_ فاقد_ تجديد) اختر تجديد، ثم عليك كتابة بياناتك الخاصة والتي تشمل «الاسم والعنوان والسن والرقم القومي»، وبعدها يتم اختيار طريقة دفع رسوم التجديد، قم تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة والضغط على زر الحفظ.

أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية يجرى من خلال التقديم والحصول على البطاقة بشكل سلس وسريع، وذلك في خطوات بسيطة كالتالي:

- لتجديد البطاقة أون لاين يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات وزارة الداخلية.

- قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- في حالة إنشاء حساب جديد قم بتسجيل البيانات المطلوبة وسيتم تفعيل الحساب خلال ساعة.

قم بتسجيل الدخول واختيار خدمة بطاقة رقم قومي.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

- قم بكتابة العنوان الذي تريد استلام البطاقة فيه، أو خدمة البريد.

- دفع تكلفة استخراج البطاقة من خلال أحد خدمات الدفع الفوري إلكترونيا.

شروط استخراج بطاقة الشخصية

1. لاستخراج البطاقة الشخصية يشترط أن يكون المتقدم مصرى / مصريه الجنسية.

2. لاستخراج البطاقة الشخصية يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما.

3. لاستخراج البطاقة الشخصية أن يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي 2023

- استمارة عادية لتجديد بطاقة الرقم القومي فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما.

- استمارة عاجلة لتجديد بطاقة الرقم القومي فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما.

- استمارة مميزة لتجديد بطاقة الرقم القومي فئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

غرامات بطاقة الرقم القومي

ويتم تغريم المواطن من الأحوال المدنية في تلك الأحوال، حيث يدفع قيمة 50 جنيهًا، عند التأخر لمدة 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي، كما يدفع المواطن 100 جنيه غرامة في حالة التعامل ببطاقة منتهية، و50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يتساءل العديد من المواطنين عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعي في البطاقة الشخصية «بطاقة الرقم القومي»، وتحديث بياناتهم وسواء بعد الزواج أو الانفصال عن الزوج، يستعرض صدى البلدخطوات تغيير الحالة الاجتماعية في البطاقة أون لاين.

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية «قطاع الأحوال المدنية»، ويمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية: اختيار «خدمات الأحوال المدنية» والضغط عليها.

الخطوة الثالثة: تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

الخطوة الرابعة: تحديد البيانات الخاصة المطلوب تعديلها وإرفاق المستندات المطلوبة.

الخطوة الخامسة: تحديد نظام دفع الرسوم الذي يرغب المواطن تطبيقه، سواء يدويا عند تسلم البطاقة من المندوب، أو إلكترونيًا عبر بطاقة الـatm.

الخطوة السادسة: الضغط على كلمة «الموافقة» على كل الشروط بعد الاطلاع على إرشادات الخدمة.

أسعار الاستمارة

أما بالنسبة لسعر الاستمارة الخاصة بالبطاقة الشخصية، حددت وزارة الداخلية 3 أنواع من الاستمارات، كما يلي.

1- استمارة vip وسعرها يكون 179 جنيها، ومنها يتم استخراج البطاقة الشخصية خلال ساعتين.

2- الاستمارة العاجلة ويكون سعرها 120 جنيها.

3- الاستمارة العادية ويكون سعرها 45 جنيها.

أما بالنسبة لتغيير الحالة الاجتماعية من خلال السجل المدني يتم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الذهاب إلى قطاع الأحوال المدنية التابع للمنطقة التي تعيش فيها.

الخطوة الثانية: شراء استثمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية وملئها بالبيانات الصحيحة.

الخطوة الثالثة: تحضير الأوراق المطلوبة والذهاب بها إلى الأحوال المدنية.

الخطوة الرابعة: تقديم طلب الحصول على بطاقة، بدفع الرسوم المطلوبة، والتقاط صورة البطاقة.

الخطوة الخامسة: بعد أسبوعين يتم استلام البطاقة الجديدة.

المستندات المطلوبة

أما بالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة في البداية يحتاج الشخص إلى مستند رسمي لإثبات الشخصية مثل: «بطاقة الرقم القومي، وجواز سفر ساري، ورخصة سلاح، ورخصة قيادة»، حيث يتم إرفاق صورته بعد على الأصل أو حضور ضامن من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة للإقرار بحقيقة الشخصية بموجب بطاقته.

وحال عدم تسجيل بيانات المواطن بالحاسب، يتقدم بأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، فضلًا عن ضرورة إحضار مستند رسمي يثبت الحالة الاجتماعية ترفق صورته بعد الاطلاع على الأصل، مثل «وثيقة الزواج أو القيد العائلي أو قسيمة طلاق أو حكم قضائي بالتطليق».

وحال وفاة الزوج أو الزوجة، ترفق شهادة الوفاة، وذلك ما لم يكن قد حصل من قبل على بطاقة رقم قومي بما يفيد الحالة الاجتماعية المراد إثباتها.