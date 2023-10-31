30.75 جنيه بـ بنك مصر.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

ينشر موقع “صدى البلد” أخبار الخدمات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر ومنها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع