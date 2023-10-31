صحف الإمارات| قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة.. الأونروا: الوضع يزداد تعقيدا.. و تل أبيب تحت الضغط لمقايضة المختطفين بالأسرى الفلسطينيين

عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

الإمارات: الحرب المدمرة في غزة يعاني ويلاتِها المدنيون

اليونيسف: منشآت المياه في غزة معطلة بسبب النقص الحاد في الوقود

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.



فقد أبرزت صحيفة الإمارات اليوم اعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة يؤثر بالفعل على إمدادات المياه للسكان.



وقالت رئيسة المنظمة، كاثرين راسل، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "هناك محطة واحدة فقط لتحلية المياه تعمل بسعة 5% فقط، في حين أن جميع محطات معالجة مياه الصرف الست في غزة لا تعمل الآن بسبب نقص الوقود أو الطاقة".

وأضافت راسل أنها ناشدت مجلس الأمن أن يتبنى على الفور قرارا يذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشمل ذلك وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.



كما أوضحت صحيفة الاتحاد تأكيد جوليت توما مديرة الإعلام والتواصل في كافة مناطق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن الوضع في قطاع غزة يتدهور من اللحظة للثانية ويزداد تعقيداً، داعية إلى تقديم تسهيلات تسمح بعدم عرقلة عمل «الأونروا» داخل القطاع خلال الفترة المقبلة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.



وأضافت مديرة الإعلام بمنظمة الأونروا لـ«الاتحاد» أن طواقم «الأونروا» موجودة على الأرض بالفعل، وتعمل على تقديم المساعدة العاجلة إلى الأطفال النازحين إلى مدارس، في المناطق الآمنة في غزة، ويصل عددهم إلى حوالي 600 ألف شخص تقريبا.

وقالت صحيفة البيان إن المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، طالبت اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات بشأن الحرب في غزة، قالت نسيبة إن "70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس".

أضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا".

واعتبرت نسيبة أن "مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى".

وتابعت قائلة: "جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس".

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء الفلسطينية مواصلة الطيران الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ليلة الثلاثاء، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن الطيران الإسرائيلي أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غرب مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل الطيران الإسرائيلي.

كما شهدت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا.



وذكرت صحيفة الخليج أن ثلاث أسيرات إسرائيليات طالبت، في فيديو بالصوت والصورة، نشرته، أمس الاثنين، كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لتحريرهن، فيما وصف نتنياهو الفيديو بأنه «دعاية نفسية قاسية» لحماس، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير مجندة كانت أسيرة لدى «حماس»، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطاً متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كان من بين الداعين إلى مقايضة نحو 5 آلاف فلسطيني، بما في ذلك مقاتلو «حماس»، بالرهائن المحتجزين في غزة. كما نقل بعض أقارب المحتجزين هذه الرسالة خلال «لقاء صريح» مع نتنياهو يوم السبت في تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن حدة الضغوط زادت خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصفها العنيف على غزة، الذي خلف حتى الآن أكثر من 8 آلاف قتيل.

كما أشارت الصحيفة أيضا إلى اعلان الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وقالت الجمعية في منشور بالإنجليزية على منصّة إكس: «قصفٌ مدفعي وجوي متواصل على منطقة تلّ الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس، المبنى يهتزّ، والمدنيّون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع».

وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرّض نفس المنطقة لقصف مماثل مساء الأحد.