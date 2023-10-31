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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 300 طن أتربة وقمامة ومخلفات صلبة من طريق ميت غمر المنصورة

حملات مكبرة
حملات مكبرة

 استمرت اعمال الحملة المكبرة بالدقهلية لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والاتربة والقمامة علي الطريق السريع في نطاق مراكز ميت غمر واجا والمنصوره بمشاركة الوحدات المحلية الواقعة علي الطريق.

واوضح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انه تم رفع 150 طن اتربة و 100 طن مخلفات بلدية و 50طن مخلفات صلبة من طريق  ميت غمر المنصورة مرورا بمركز اجا وذلك خلال اليوم الثاني لاعمال الحملة التي تمتد الحملة حتي كوبري سندوب مركز المنصورة وبمشاركة واشراف جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.


وقال  "مختار" اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

من جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة انه تم التنسيق بين رؤساء مراكز ميت غمر واجا والمنصوره وباشراف ومتابعة  رؤوساء الوحدات المحليه الواقع نطاقها الطريق السريع حيث يتم تنفيذ اعمال الحمله المذكورة علي الطريق وقد شملت الاعمال رفع القمامه والاتربة والمخلفات الصلبة وتم تشغيل المكنسيات وتنفيذ اعمال ترميم البردوات ورفع كفاءة الجزر الوسطي والمساحات الخضراء ورفع كفاءة النيوجرسي.

 جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خدمات متميزة مركز المنصورة محافظ الدقهلية كافة القطاعات رفع التراكمات والمخلفات دقهلية النظافة والتجميل الدكتور أيمن مختار الدقهلية الجهاز التنفيذى

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