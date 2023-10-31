إطلاق نار في أحد المستشفيات باليابان واحتجاز رهائن في مكتب بريد

تحركت قوات الشرطة اليابانية في مدينة تودا بوسط اليابان بسرعة بعد وصول بلاغات تفيد بإطلاق نار في أحد المستشفيات، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية.

وذكرت التقارير أن شخصين أصيبا جراء إطلاق النار، هما طبيب في الأربعينيات من عمره ومريض في الستينات من عمره.

وقالت شرطة المدينة على موقعها على الإنترنت إن المشتبه به فر على دراجة نارية إلى مدينة وارابي المجاورة واحتجز رهينة داخل مكتب بريد.

وأضافت أن المشتبه به متوسط البنية وربما في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره،ةوتم إغلاق المرافق القريبة.

وأشار الشركة إلى أنه يتم التعامل حاليا مع المشتبه به.

تعد حوادث إطلاق النار نادرة للغاية في اليابان. وتفرض البلاد قواعد صارمة فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، ولا تسمح إلا للمدنيين بحيازة بنادق صيد وبنادق هوائية. ويجب على الأشخاص الخضوع لفحص صارم واختبارات الصحة العقلية حتى يتمكنوا من شراء سلاح في اليابان.

وأعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه يشتبه في قيام شخص مسلح باحتجاز عدد غير معروف من الأشخاص كرهائن داخل مكتب بريد في اليابان، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وقالت سلطات مدينة وارابي: "في حوالي الساعة 2:15 مساء اليوم، احتجز شخص رهائن وتحصن في مكتب بريد في منطقة تشو 5 تشومي بمدينة وارابي... مرتكب الجريمة يمتلك ما يبدو أنه مسدس".