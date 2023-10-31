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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. ضبط طن أسمدة و1000 لتر بنزين قبل بيعهم في السوق السوداء

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة الدكتور ابراهيم سلام مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم  ٣٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع 20 شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بغرض الإتجار زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها  طن.

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كما تم تحرير محضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة  ضد أحد أصحاب محطات الوقود لحيازة وتجميع كمية بنزين 80 مقدارها 1000 لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.

كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصالحية الجديدة اللحوم والدواجن المجمدة اللحوم والدواجن تكثيف الحملات التموينية زارة الزراعة

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