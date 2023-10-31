وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب على غزة

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الجمعة المقبل.

وأضافت وسائل الإعلام أن هذه هي الزيارة الثالثة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الزيارة تأتي على خلفية الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على تل أبيب لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة - بما في ذلك إدخال الوقود.

وأشارت وسائل الإعلام إلى وصول مساعدة بلينكن لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، إلى إسرائيل لبدء محادثات مع كبار المسؤولين في إسرائيل.