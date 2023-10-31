أحمد حسن يعلن عن مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قائمة النادي الاهلي امام صن داونز في نصف نهائي افريقيا .

وكانت المفأجاة في ضم امام عاشور في قايمه الاهلي خاصة بعد انتشار عن و رد خلاف مع كولر .

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز غدا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.